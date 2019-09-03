Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juli 2019 mehr Passagiere befördert als in dem gleichen Vorjahresmonat.

Insgesamt konnte Aeroflot 6,423 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage konnte um 7,7 Prozent auf 16,376 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,2 Prozent auf 18,197 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 90,0 Prozent, das waren 1,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli.

Im Juli transportierte Aeroflot 28.392 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 34,618 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 12,2 Prozent.