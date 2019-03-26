Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot hat im Februar 2019 mehr Passagiere befördert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe 3,950 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 17,2 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage konnte um 17,5 Prozent auf 10,304 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 18,4 Prozent auf 13,297 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,5 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresfebruar.

Im Februar transportierte Aeroflot 20.811 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 14,7 Prozent.