Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot hat im Januar 2019 mehr Passagiere befördert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt konnte Aeroflot 4,221 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 14,5 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage konnte um 14,3 Prozent auf 11,179 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 16,4 Prozent auf 14,732 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 75,9 Prozent, das waren 1,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjanuar.

Im Januar transportierte Aeroflot 19.912 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 6,9 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 55,710 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,1 Prozent. Noch nie zuvor konnte Aeroflot mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen wie im Jahr 2018.