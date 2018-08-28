Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juli 2018 mehr Passagiere befördert als in dem gleichen Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,987 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage konnte um 10,2 Prozent auf 15,207 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,8 Prozent auf 16,669 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte sehr hohe 91,2 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.
Im Juli transportierte Aeroflot 26.265 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 18,2 Prozent.
In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 30,842 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.