Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juni 2018 mehr Passagiere befördert als in dem Vergleichsmonat des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,243 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage konnte um 9,4 Prozent auf 13,238 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,5 Prozent auf 15,485 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 85,5 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.
Im Juni transportierte Aeroflot 24.753 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 13,8 Prozent.
Im ersten Halbjahr 2018 flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 24,856 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.