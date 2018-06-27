Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die Aeroflot Gruppe konnte im Mai 2018 insgesamt 4,442 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Nachfrage konnte um 7,8 Prozent auf 11,232 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 11,3 Prozent auf 14,528 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,3 Prozent, das waren 2,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmai.

Im Mai transportierte Aeroflot 23.952 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 11,5 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 19,613 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,4 Prozent.

Im Mai verstärkte Aeroflot ihre Flotte um einen Airbus A320 und zwei Boeing 737-800, in Pension ging ein Airbus A320. Die Flottengröße erreichte Ende Mai 342 Flugzeuge.