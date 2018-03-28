Aeroflot meldet mehr Passagiere
28.03.2018 PS
Die russische Aeroflot hat im Februar 2018 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsmonat des Vorjahres.
Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe 3,369 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage konnte um 4,9 Prozent auf 8,772 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 4,5 Prozent auf 11,228 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 78,1 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.
Im Februar transportierte Aeroflot 18.147 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.