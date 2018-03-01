Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot hat im Januar 2018 mehr Passagiere befördert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 3,686 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage konnte um 7,5 Prozent auf 9,781 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 6,6 Prozent auf 12,660 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,3 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.
Im Januar transportierte Aeroflot 21.380 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 27,2 Prozent.
Im Berichtsjahr 2017 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 50,129 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent. Noch nie zuvor konnte Aeroflot mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen wie im Jahr 2017.