Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Airbus A330-200 (Foto: Sergey Kustov)

Die russische Aeroflot Gruppe hat im Oktober 2017 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.

Insgesamt konnte Aeroflot 4,301 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12,1 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage konnte um 11,9 Prozent auf 11,271 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 10,2 Prozent auf 13,712 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,2 Prozent, das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Im Oktober transportierte Aeroflot 27.212 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 25,1 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 42,641 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,3 Prozent.