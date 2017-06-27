Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die Aeroflot Gruppe konnte im Mai 2017 insgesamt 4,107 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 15,8 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Nachfrage konnte um 17,4 Prozent auf 10,418 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 15,1 Prozent auf 13,057 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 79,8 Prozent, das waren 1,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Im Mai transportierte Aeroflot 21.469 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 44,6 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 18,255 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 15,9 Prozent.

Im Mai verstärkte Aeroflot ihre Flotte um zwei Airbus A321 und eine Boeing 737-800, in Pension gingen zwei Boeing 737-800 und ein Airbus A320. Die Flottengröße erreichte Ende Mai 295 Flugzeuge.