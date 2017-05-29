Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im April 2017 erneut stark wachsen, fünf neue Flugzeuge stießen im Berichtsmonat zur Flotte.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe im April 3,847 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 20,9 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Nachfrage konnte um 23,0 Prozent auf 9,938 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 18,1 Prozent auf 12,016 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,7 Prozent, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Im April transportierte Aeroflot 21.958 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 35,9 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 14,149 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 15,9 Prozent.

Im April verstärkte Aeroflot ihre Flotte um drei Airbus A320 und zwei Boeing 737-800, die Flottengröße erreicht somit 196 Flugzeuge.