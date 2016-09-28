Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im August 2016 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.
Insgesamt konnte Aeroflot 4,536 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage konnte um 12,2 Prozent auf 11,791 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,3 Prozent auf 13,145 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 89,7 Prozent, das waren 2,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust. Im August transportierte Aeroflot 17.637 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 25,4 Prozent.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 28,657 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.