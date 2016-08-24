Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Airbus A330-200 (Foto: Sergey Kustov)

Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juli 2016 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.

Insgesamt konnte Aeroflot 4,427 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Nachfrage konnte um 11,3 Prozent auf 11,509 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 7,1 Prozent auf 12,747 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte sehr hohe 90,3 Prozent, das waren 3,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli. Im Juli transportierte Aeroflot 15.914 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 14,5 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 24,121 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.