Aeroflot meldet Quartalsgewinn

Aeroflot gab gestern bekannt, dass sie das erste Quartal mit einem Netto-Gewinn von US$ 22,7 Millionen erfolgreich abgeschlossen hat.

Die russische Airline flog in den ersten drei Monaten des Jahres 5,39 Milliarden RPKs, 3,8 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die Passagierzahlen nahmen um 10,9 Prozent ab, andere Quellen berichten von einem Rückgang um 13,4 Prozent. Die Airline liess verlauten, ihre raschen Handlungen, um Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, hätten zusammen mit vorteilhaften Wechselkursen zu einem Netto-Gewinn von US$ 22,7 Millionen geführt.