Aeroflot meldet Oktoberzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die Airlines der Aeroflot Group konnten im Oktober 2021 insgesamt 4,489 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 67,3 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 81,4 Prozent auf 12,642 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 87,1 Prozent auf 10,246 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Sitzplatzauslastung erreichte dabei solide 81,0 Prozent, das waren 2,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Im Oktober 2021 transportierte Aeroflot 31.193 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Plus von 34,8 Prozent.