Aeroflot meldet Novemberzahlen
28.12.2021 PS
Die Airlines der Aeroflot Group konnten im November 2021 insgesamt 3,583 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 76,8 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.
Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresnovember um 86,8 Prozent auf 10,548 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage hat sich auf 8,061 Milliarden Sitzplatzkilometer verdoppelt. Die Sitzplatzauslastung erreichte dabei 76,4 Prozent, das waren 5,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.
Im November 2021 transportierte Aeroflot 30.485 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Plus von 27,5 Prozent.