Aeroflot meldet Märzzahlen

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot Gruppe musste im März 2021 wegen der Corona Krise erneut leicht Federn lassen, im Inlandverkehr konnten die Passagierzahlen jedoch wieder zulegen.

Die Airlines der Aeroflot Group konnten im März 2021 insgesamt 2,769 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,9 Prozent weniger als im Vorjahresmärz. Auf den Inlandflügen hat sich die Lage wieder aufgehellt, nach einem schlechten Februar sind auf Inlandflügen mit Aeroflot wieder 2,390 Millionen Passagiere zugestiegen, verglichen mit dem Corona Monat März 2020 entspricht dies einem Wachstum von 19,4 Prozent. Die Nachfrage ist um 22,7 Prozent tiefer als im Vorjahresmärz ausgefallen und erreichte 6,956 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Kapazität wurde um 40,9 Prozent auf 6,957 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 82,8 Prozent, das waren 19,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Im März 2021 transportierte Aeroflot 22.715 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.