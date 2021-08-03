Aeroflot meldet Junizahlen
03.08.2021 PS
Die Airlines der Aeroflot Group konnten im Juni 2021 insgesamt 4,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren viermal mehr als im Vorjahresjuni.
Auf den Inlandflügen hat sich die Lage bei Aeroflot wieder stark verbessert. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjuni von 2,343 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 9,899 Milliarden Sitzplatzkilometer um den Faktor 4,2 angestiegen. Die Kapazität wurde auf 12,376 Milliarden Sitzplatzkilometer um den Faktor 3,3 hochgefahren. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 80,0 Prozent, das waren 17,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.
Im Juni 2021 transportierte Aeroflot 21.741 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Plus von 75,4 Prozent.