Aeroflot meldet Februarzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im Februar 2020 praktisch gleich viele Passagiere transportieren wie im Vorjahresfebruar, bei der Fracht konnte die Airline zulegen.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe 3,944 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,1 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage ist um 0,6 Prozent auf 10,246 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht zurückgegangen. Die Kapazität wurde um 3,6 Prozent auf 13,778 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 74,4 Prozent, das waren 3,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresfebruar.

Im Februar transportierte Aeroflot 25.406 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 22,1 Prozent.