Aeroflot meldet Augustzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die Airlines der Aeroflot Group konnten im August 2021 insgesamt 5,547 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 50,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 58,9 Prozent auf 14,261 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 58,7 Prozent auf 12,337 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Sitzplatzauslastung erreichte dabei solide 86,5 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust.

Im August 2021 transportierte Aeroflot 25.502 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Plus von 27,7 Prozent.