Aeroflot möchte europäische Airlines übernehmen
27.03.2008 PSEN
Der Generaldirektor der russischen Fluggesellschaft Aeroflot meldet Interesse an der Erwerbung europäischer Airlines an.
Die Generaldirektion der russischen Fluggesellschaft Aeroflot meldet Interesse an der Erwerbung europäischer Airlines an.
Gemäss Mitteilungen in „La Tribune“ sei die Aeroflot weiterhin an Serbiens JAT Airways und der Tschechischen CSA Airlines interessiert. Die russische Fluggesellschaft versucht seit einiger Zeit, im europäischen Markt Einfluss zu nehmen und führte bereits Gespräche mit europäischen Airlines über den Kauf von Anteilen. Im letzten Jahr hatte die Airline ein Gebot für die italienische Verlustfirma Alitalia gemacht, war jedoch aus der Auktion ausgeschieden.