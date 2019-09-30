Aeroflot kann kräftig zulegen
Die russische Aeroflot Gruppe hat im August 2019 gut sieben Prozent mehr Passagiere befördert als im gleichen Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 6,427 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,1 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage konnte um 6,8 Prozent auf 16,359 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um acht Prozent auf 18,127 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 90,2 Prozent, das war ein Prozentpunkt tiefer als im Vorjahresaugust.
Im August transportierte Aeroflot 29.173 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 41,045 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,4 Prozent.