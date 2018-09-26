Aeroflot kann kräftig zulegen
Die russische Aeroflot Gruppe hat im August 2018 mehr Passagiere befördert als im gleichen Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,999 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren vierzehn Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Nachfrage konnte um 11,8 Prozent auf 15,319 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 10,2 Prozent auf 16,784 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 91,3 Prozent, das waren 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresaugust.
Im August transportierte Aeroflot 28.724 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 24,6 Prozent.
In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 36,842 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,8 Prozent.