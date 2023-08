Aeroflot kürzt 2.000 Stellen

In den nächsten sechs Monaten will Aeroflot 2.000 Stellen abbauen. Sollten die Passagierzahlen weiter sinken, sind weitere 4.000 gefährdet.

Vitaly Savelyev, Finanzmanager und Merger Spezialist sagte an einer regionalen Investment Konferenz, er glaube, die Krise sei noch lange nicht vorbei. Aeroflot sei daran, andere Firmen in schwierigen Umständen zu analysieren, um selber besser mit der Situation umgehen zu können. Die meisten Airlines seien jedoch in Regionen tätig, die für Aeroflot nicht interessant seien. Die Passagierzahlen in Russland gingen in den ersten sieben Monaten des Jahres um 16,5 Prozent zurück. Dennoch rechnet Savelyev mit einem Jahresgewinn, gab dazu jedoch keine weiteren Auskünfte. Die Airline transportierte im letzten Jahr 9,3 Millionen Passagiere. Der Finanzmanager sieht keine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit einer europäischen Unternehmung, die Gelegenheiten für einen Zusammenschluss oder einen Kauf seien nun in Russland und der früheren Sowjetunion zu suchen. Ausserdem will Aeroflot Gespräche mit Airbus und Boeing führen, um die Auslieferung der bestellten Flugzeuge zu beschleunigen. Ziel sei es, in Europa führend zu werden und mit British Airways, Air France, Lufthansa sowie Emirates und Singapore Airlines auf Augenhöhe zu kommen.

