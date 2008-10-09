Aeroflot könnte Airbus-Bestellungen zurückziehen

Wenn sich die Finanzkrise weiter anspanne, müsse Aeroflot ihre Bestellung bei Airbus nochmals überdenken, so die russische Airline.

Der Vorstandschef der Aeroflot Valery Okulov macht sich um die Finanzierung der fünf bestellten Flugzeuge der Serie Airbus A320 und A330 Sorgen. Wenn das Debakel auf den Finanzmärkten sich so weiterentwickle, müssten die Aufträge nochmals geprüft werden. Neben den bestellten Flugzeugen besitzt Aeroflot einen Leasingvertrag über zehn A330-200. Diese sollen zwischen November 2008 und April 2010 geliefert werden.