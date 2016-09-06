Aeroflot feiert Meilenstein ab Hannover

Hannover 10 Jahre Aeroflot (Foto: Airport Hannover)

Vor genau zehn Jahren startete der erste Linienflug der russischen Airline Aeroflot von Hannover nach Moskau/Sheremetyevo.

Seit dem Start der Verbindung beförderte Aeroflot auf fast 7.000 Flügen knapp 700.000 Passagiere in die russische Hauptstadt. Die anfangs drei wöchentlichen Starts wurden bereits zum Sommerflugplan 2007 auf eine tägliche Verbindung mit Russlands größter Fluggesellschaft erhöht. Sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisende profitieren von der täglichen Direktverbindung mit modernstem Airbus- oder Boeing-Fluggerät, die Anschlussmöglichkeiten an fast alle Ziele im Streckennetz der Aeroflot bietet. Vor allem bei den innerrussischen und asiatischen Zielen ist die Nachfrage groß.

Airport-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille freut sich über das Jubiläum der Airline am HAJ: „Aeroflot ist ein stabiler Airline-Partner vom Hannover Airport. Die Strecke nach Moskau funktioniert seit genau zehn Jahren erfolgreich, die Auslastung konnte über die Jahre hinweg kontinuierlich gesteigert werden und Aeroflot belegt heute einen Spitzenplatz unter den in Hannover abfliegenden Airlines.“

Der Hannover Airport hat bereits seit Jahren eine führende Rolle im osteuropäischen Verkehr und bietet ein umfangreiches Angebot, das für Geschäftsreisende, Touristen und Besucher gleichermaßen attraktiv ist.

Flughafen Hannover