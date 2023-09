Aeroflot einigt sich mit Leasingfirma

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot zahlt laut einer Börsenmitteilung von AerCap 645 Millionen US-Dollar für 17 Flugzeuge an den Leasingeber AerCap.

Das in Irland ansässige Unternehmen AerCap gab in einer Börsenmeldung an, dass es von der Versicherungsgesellschaft NSK 645 Millionen US-Dollar zur vollständigen Begleichung von Versicherungsansprüchen im Zusammenhang mit 17 Flugzeugen und fünf Ersatztriebwerken erhalten habe, die an die staatlich kontrollierte Fluggesellschaft Aeroflot und ihre Tochtergesellschaft Rossiya vermietet wurden. Die von dem russischen Staat kontrollierten Fluggesellschaften werden durch die Vereinbarung Eigentümer der Verkehrsflugzeuge und deren Triebwerke.