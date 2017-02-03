Aeroflot baut Strecke Wien – Moskau aus

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Mehr tägliche Verbindungen nach Russland vom Flughafen Wien. Am 1. Februar hat Aeroflot eine vierte tägliche Frequenz zwischen Wien und der russischen Hauptstadt Moskau aufgenommen.

Mit dieser Aufstockung bedient die russische Airline insgesamt 28 Mal pro Woche die Strecke Wien-Moskau Sheremetyevo. Im Rahmen eines Fototermins eröffneten Direktor Vadim N. Kolomychenko von Aeroflot, Igor Nikitin von der russischen Botschaft in Österreich, Ekaterina Kohlhauser vom russischen Tourismusbüro VisitRussia Austria und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, die zusätzliche Flugverbindung.

„Mit dieser Erweiterung des Flugangebots steigt die Anzahl der wöchentlichen Verbindungen von Wien nach Russland auf 69 und das zeigt, dass sich der Reisemarkt Russland wieder erholt. Aeroflot setzt mit den zusätzlichen Frequenzen ein starkes Signal und ich rechne daher für 2017 mit einem deutlichen Passagierwachstum nach Moskau.“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die Frequenzaufstockung. Die russische Airline ist ein langjähriger Partner des Flughafen Wien und fliegt seit über 60 Jahren nach Wien. „2017 ist das Tourismusjahr Russland-Österreich. Beide Länder setzten sich für eine Belebung des gegenseitigen Touristenverkehrs ein. Flugverbindungen spielen dabei eine logistische Schlüsselrolle. Die vierte tägliche Aeroflot-Frequenz zwischen Moskau und Wien schafft zusätzliche Transportkapazitäten, die für einen Ausbau des russisch-österreichischen Touristik-Austausches notwendig sind. Ein sehr willkommener Schritt von Aeroflot.“, so Dmitrij Ljubinskij, Russlands Botschafter in Österreich.

Flughafen Wien