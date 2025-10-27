Aeroflot Group meldet Septemberzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot konnte im September 2025 insgesamt 5,040 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von 5,7 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,7 Prozent auf 15,525 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage erreichte im September 13,980 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verschlechterung von 1,3 Prozent gleichkommt. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 90,0 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresseptember.

Im September 2025 transportierte Aeroflot 19.431 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 18,3 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Berichtsjahrs flogen mit Aeroflot insgesamt 42,479 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent. Aeroflot transportierte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahrs 164,429 Tausend Tonnen Luftfracht, das waren 11,3 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.