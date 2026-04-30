Aeroflot Group meldet Märzzahlen
30.04.2026 PS
Aeroflot konnte im März 2026 insgesamt 4,122 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Plus von 0,1 Prozent.
Das Angebot wurde um 2,2 Prozent auf 13,264 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage erreichte im März 12,200 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von fünf Prozent gleichkommt. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 92,0 Prozent, das waren 2,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.
Im März 2026 transportierte Aeroflot 17.215 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von sieben Prozent.