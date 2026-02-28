Aeroflot Group meldet Januarzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot konnte im Januar 2026 insgesamt 4,113 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Plus von 4,7 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,1 Prozent auf 13,437 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage erreichte im Januar 12,200 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von 9,9 Prozent gleichkommt. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 90,8 Prozent, das waren 4,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.

Im Januar 2026 transportierte Aeroflot 14.661 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 11,8 Prozent.

Das Berichtsjahr 2025 bei Aeroflot

Im vergangenen Jahr 2025 flogen mit Aeroflot insgesamt 55,340 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Anstieg von 0,1 Prozent. Aeroflot transportierte im Jahr 2025 insgesamt 228,320 Tausend Tonnen Luftfracht, das waren 10,8 Prozent weniger als im Vorjahr.