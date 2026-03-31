Aeroflot Group meldet Februarzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot konnte im Februar 2026 insgesamt 3,646 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von zwei Prozent.

Das Angebot wurde um 3,7 Prozent auf 11,697 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage erreichte im Februar 10,627 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von 5,9 Prozent gleichkommt. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 90,8 Prozent, das waren 1,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Februar 2026 transportierte Aeroflot 16.227 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent.