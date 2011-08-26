Aeroflot übernimmt zweiten Superjet

Suchoi hat heute bekannt gegeben, dass Aeroflot den zweiten SSJ100 Superjet übernommen habe.

Das Verkehrsflugzeug aus russischer Produktion trägt die Seriennummer 95010 und wird ab Morgen regulär auf dem Liniennetz von Aeroflot eingesetzt werden. Russlands Flag Carrier hat ihren Superjet 100 mit zwölf Sitzen in der Business Klasse und fünfundsiebzig Plätzen in der Economy Klasse ausgelegt. Aeroflot hat bei Suchoi insgesamt 30 Superjet 100 Verkehrsflugzeuge fest bestellt und beabsichtigt weitere zehn zu kaufen.