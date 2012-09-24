Aeroflot übernimmt zehnten Superjet

Superjet International hat am 17. September 2012 bekannt gegeben, dass Aeroflot ihren zehnten Superjet SSJ100 übernommen hat.

Bei der zehnten Maschine handelt es sich um die Baunummer MSN 95018, die auf die Kennung RA-89010 zugelassen ist. Der zehnte Superjet 100 von Aeroflot wurde nach dem berühmten Aeroflot Piloten und General Leutnant der russischen Luftwaffe Boris Bugaev benannt. Russlands Flag Carrier hat bei Sukhoi 30 dieser modernen Verkehrsflugzeuge aus russischer Produktion gekauft, die Maschinen sind mit einer modernsten Fly by Wire Avionik Suite des französischen Herstellers Thales ausgerüstet. Aeroflot hat ihre Superjets für 87 Fluggäste ausgelegt, 75 Passagiere finden in der Economy und 12 Passagiere in der Business Klasse Platz. Alenia Aermacchi und Sukhoi vermarkten das Verkehrsflugzeug gemeinsam unter der Marke Superjet International.