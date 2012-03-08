Aeroflot übernimmt sechsten Superjet

Superjet International hat am 6. März 2012 bekannt gegeben, dass Aeroflot ihren sechsten SSJ100 Superjet übernommen hat.

Bei der sechsten Maschine handelt es sich um die Baunummer MSN 95013, die auf die Kennung RA-89005 zugelassen ist. Aeroflot hat bei Sukhoi 30 dieser modernen Verkehrsflugzeuge aus russischer Produktion gekauft. Russlands Flag Carrier hat ihre Superjets für 75 Passagiere in der Economy und 12 Passagiere in der Business Klasse ausgelegt. Alenia Aermacchi und Sukhoi vermarkten den russischen Jet unter der in Venedig beheimateten Unternehmung Superjet International. Bis Ende Februar haben die fünf Maschinen von Aeroflot zusammen mit dem Superjet von Armavia auf mehr als 2.500 kommerziellen Linienflügen weit über 4.900 Flugstunden absolviert.