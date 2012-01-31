Aeroflot übernimmt fünften Superjet

Superjet International hat am 27. Januar 2012 bekannt gegeben, dass Aeroflot ihren fünften SSJ100 Superjet übernommen hat.

Bei der fünften Maschine handelt es sich um die Baunummer MSN 95015, die auf die Kennung RA-89007 zugelassen ist. Aeroflot hat bei Sukhoi 30 dieser modernen Verkehrsflugzeuge aus russischer Produktion gekauft. Russlands Flag Carrier hat ihre Superjets für 75 Passagiere in der Economy und 12 Passagiere in der Business Klasse ausgelegt. Sukhoi wird beim SSJ100 im Marketing stark durch die italienische Luftfahrtindustrie unterstützt, welch zusammen mit dem russischen Produzenten Superjet International ins Leben gerufen hat, um dem modernen Jet aus Russland die Türen für die westlichen Märkte zu öffnen.