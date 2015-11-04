Aeroflot übernimmt einundzwanzigsten Superjet

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot konnte am 28. Oktober 2015 den einundzwanzigsten Superjet 100 übernehmen.

Der Superjet 100 mit der Immatrikulation RA-89061 wurde auf den Namen Ivan Ryshkov getauft. Ivan Ryshkov war im Zweiten Weltkrieg ein Fliegerass und galt in der Sowjetunion als Held. Aeroflot bedient mit den Superjet 100 Nebenrouten innerhalb Russlands, nach Deutschland, Litauen, Montenegro, Griechenland, Finnland, Norwegen, Kroatien, Rumänien, Lettland, Estland und in die Ukraine. Die Superjet 100 Flotte hat bei der Aeroflot inzwischen mehr als 62.000 Flugstunden geloggt.

Die Superjet 100 sind mit einer modernsten Fly by Wire Avionik Suite des französischen Herstellers Thales ausgerüstet und werden durch zwei PowerJet SaM146 Triebwerke angetrieben. Aeroflot hat ihre Superjets für 87 Fluggäste ausgelegt, 75 Passagiere finden in der Economy und 12 Passagiere in der Business Klasse Platz. Alenia Aermacchi und Sukhoi vermarkten den russischen Jet gemeinsam unter der in Venedig beheimateten Unternehmung Superjet International.