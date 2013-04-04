Aeroflot übernimmt Superjet 100 Simulator

Der russische Flag Carrier Aeroflot hat bei Sukhoi den Flugsimulator für den Superjet 100 per Unterschrift formal akzeptiert und offiziell in Betrieb genommen.

Aeroflot kann in Zukunft ihre Piloten auf einem modernen Flugsimulator in ihrer eigenen Flugschule am Sheremetjevo Airport ausbilden. Der Superjet 100 Simulator wurde durch den französischen Hersteller L3 (früher Thales Training & Simulation) gebaut. Nach dem Simulatortraining können die Piloten direkt ohne weitere Schulung auf das Passagierflugzeug Superjet 100 umsteigen, damit genügt er den höchsten Anforderungen. Bislang wurden die Aeroflot Piloten im Trainingszentrum von SuperJet International im Zhukovsky Training Centre auf den SSJ 100 umgeschult.