AeroLogic wird fünf Jahre alt

Die Idee klingt so einfach wie genial. Das Expressgeschäft von DHL Express findet überwiegend an Werktagen statt, während Lufthansa Cargo ihr Hauptgeschäft am Wochenende verzeichnet. Die perfekte Ausgangsbasis für Synergien und so entschlossen sich die be

Das Ziel: Die optimale Auslastung der Flugzeugkapazitäten. Was als kühne Vision begann, ist heute die Erfolgsgeschichte AeroLogic. Vor genau fünf Jahren startete die in Schkeuditz am Flughafen Leipzig-Halle (LEJ) beheimatete Frachtairline ihren Betrieb und ist seitdem weltweit für DHL Express und Lufthansa Cargo im Einsatz. Seit dem Erstflug am 29. Juni 2009 von LEJ über Bahrain nach Singapur hat sich AeroLogic stark weiterentwickelt. Die Flotte an fabrikneuen Boeing 777F wuchs in weniger als zwei Jahren auf acht Frachter. „Wir betreiben heute eine der größten Boeing 777-Frachterflotten weltweit“, sagte Geschäftsführer Ulf Weber. „Dass wir dies mit unserem Team von Null aufbauen konnten, ist eine starke Leistung.“ In den vergangenen fünf Jahren hat AeroLogic für die Muttergesellschafter DHL Express und Lufthansa Cargo insgesamt 25.300 Flüge sicher und zuverlässig durchgeführt. Derzeit stehen 21 Ziele in 15 Ländern im Flugplan der Airline. Insgesamt bediente AeroLogic schon 51 verschiedene Destinationen im Auftrag ihrer Kunden und Shareholder. „AeroLogic steht im internationalen Vergleich für beste Pünktlichkeit und höchste Effizienz“, so Marcus Niedermeyer, Director Administration und Prokurist von AeroLogic. Diesen erfolgreichen Kurs wollen wir mit unseren rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft fortsetzen.“ AeroLogic