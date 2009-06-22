AeroLogic trotz Cargokrise lanciert

Die Deutsche Lufthansa und DHL Express haben am Freitag den Betrieb ihrer Cargo Airline AeroLogic offiziell aufgenommen.

Die erste der acht Boeing 777-200F hatte die Airline im letzten Monat erhalten, bis Ende Jahr will sie vier davon in Betrieb haben. AeroLogic erwartet ein jährliches Wachstum von fünf Prozent auf einem Streckennetz zwischen Europa und Asien. Der kommerzielle Jungfernflug ist für den 29. Juni 2009 auf der Strecke Leipzig-Bahrain-New Delhi-Singapore angesetzt. Die Gründung der neuen Airline zeige die Bereitschaft beider Unternehmen, die Auswahl der Dienstleistungen für ihre Kunden zu verbessern und auch die Zuversicht, eine starke Firma auf dem Weltmarkt platzieren zu können, sagte Lufthansa CEO Wolfgang Mayrhuber (siehe auch fliegerweb vom 19. Juni 2009).

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