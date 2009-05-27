AeroLogic erhält Betriebsbewilligung

Das Luftfahrt Bundesamt erteilte der jüngsten Fracht Fluggesellschaft aus Deutschland die Betriebsbewilligung.

Bei AeroLogic kann es mit ihren fabrikneuen Boeing 777F Frachtern losgehen. Das LBA erteilte der noch jungen Fluggesellschaft aus Leipzig das AOC (Aircraft Operating Certificate). AeroLogic wurde je zur Hälfte durch die Deutsche Post AG und Lufthansa Cargo AG ins Leben gerufen. AeroLogic wird den regulären Frachtdienst am 29. Juni 2009 aufnehmen.