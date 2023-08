AeroLogic übernimmt ersten Boeing 777 Frachter

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2009, landete der erste Boeing 777 Vollfrachter von AeroLogic in Leipzig Halle.

AeroLogic ist ein gemeinsames Unternehmen von DHL und Lufthansa Cargo. Die beiden Grosskonzerne teilen sich das Venture zu je 50 Prozent. Die Gesellschaft ist in Leipzig stationiert und will in den nächsten Jahren bis zu acht Boeing 777F Vollfrachter betreiben. Der erste Frachter ist nun in Leipzig Halle eingetroffen und wird bald auf Strecken nach Asien eingesetzt. AeroLogic muss noch die Betriebsbewilligung vom LBA abwarten bevor der Frachtdienst ab dem 29. Juni planmässig starten kann. Der zweit Frachter wird bereits im Juli erwartet, Nummer drei und vier sind für Dezember 2009 geplant.