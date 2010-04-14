Aero Union Airbus Frachter abgestürzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Airbus A300-B4 Vollfrachter von Aero Union in Monterrey abgestürzt.

Aviation Safety Network meldet, dass die Frachtmaschine kurz nach dem Start von Monterrey nach Los Angeles abgestürzt sei.

Bei dem Aero Union Cargo Flug 302 kamen wahrscheinlich alle fünf Besatzungsmitglieder ums Leben. Die Frachtmaschine ist auf dem Flughafen von Mexiko Stadt gestartet und befand sich auf einem regulären Frachtflug nach Monterrey im Nordosten Mexikos, so meldet es Airbus. Airbus hat den Unfall bestätigt und nimmt an der Trauer der Angehörigen teil.