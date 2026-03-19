AerCap mit Großbestellung bei Airbus

Airbus A321neo new engine option (Foto: Airbus)

Die Leasinggesellschaft AerCap Holdings N.V. hat bei Airbus 23 Airbus A320neo und 77 Airbus A321neo bestellt, die ersten Maschinen sollen im Jahr 2028 ausgeliefert werden.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kann sich über einen weiteren Großauftrag über 100 Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie freuen. Der Leasingspezialist AerCap aus Dublin setzt bei dieser Festbestellung auf das langfristige Vertrauen in die Nachfrage von Schmalrumpfflugzeugen aus der Airbus A320 Familie. Die Flugzeuge aus diesem Auftrag sollen ab dem Jahr 2028 ausgeliefert werden und bis ins Jahr 2034 laufen.