AerCap kauft Boeing 787-9

Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Flugzeugleasinggesellschaft AerCap hat bei Boeing einen Auftrag für 30 Boeing 787-9 Dreamliner platziert.

Dieser Auftrag wurde am Montag an der Paris Air Show durch Boeing und AerCap bekannt gegeben. Die Kaufvereinbarung hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 8,1 Milliarden US-Dollar. Laut Boeing wird AerCap damit zum größten Dreamliner Kunden. Der Flugzeugfinanzierer konnte bereits 55 Dreamliner übernehmen und am Markt platzieren, 67 weitere Dreamliner für AerCap stehen noch in den Auftragsbüchern von Boeing.