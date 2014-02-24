AerCap kann ILFC übernehmen

Die Aktionäre des niederländischen Leasingspezialisten AerCap haben am 13. Februar 2014 an einer außerordentlichen Generalversammlung den Kauf der amerikanischen ILFC bewilligt.

Die Übernahme von ILFC durch AerCap wurde im Dezember angekündigt und muss nun noch von den Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden. ILFC ist nach GE Capital Aviation Services das zweitgrößte Finanzunternehmen im Bereich Flugzeugleasing. AerCap wird 3 Milliarden US Dollar in bar für ILFC bezahlen, weitere 2 Milliarden US Dollar werden über ein Aktientauschgeschäft an AIG abgegolten. Mit diesem Aktientausch bleibt AIG mit einer Beteiligung immer noch im Flugzeugleasinggeschäft. Der ganze Deal soll im zweiten Quartal 2014 abgeschlossen sein. Zusammen werden AerCap und ILFC dann mehr als 1.300 Flugzeuge im Portfolio halten.