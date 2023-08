AerCap übernimmt 100sten Airbus

Die Flugzeugleasinggesellschaft AerCap konnte heute, dem 15. September 2010, im Werk Hamburg ihren 100sten Airbus Airliner übernehmen.

Bei der Maschine handelt es sich um einen Airbus A320-200 Kurzstreckenjet, der an die US amerikanische Fluggesellschaft Spirit Airlines vermietet wird. Die Flugzeugleasinggesellschaft aus Holland vermietet neben Maschinen von anderen Herstellern bereits A319, A320, A321 und A330 Jets im Wert von 10 Milliarden US Dollar. AerCap arbeitet im Flugzeugleasinggeschäft eng mit verschiedenen Hausbanken zusammen, bei dieser Akquisition war HSH Nordbank aus Hamburg mit dabei.