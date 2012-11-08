Aer Lingus wieder im Rückwärtsgang

Aer Lingus muss im Oktober 2012 erneut rückgängige Passagierzahlen vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 787 Tausend Fluggästen 2,7 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,5 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,691 Milliarden im Vorjahresoktober auf 1,672 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,1 Prozent vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 1,325 Milliarden Sitzplatzkilometer. Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres 8,322 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozentpunkten.