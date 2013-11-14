Aer Lingus wieder im Rückwärtsgang

Aer Lingus muss im Oktober 2013 erneut rückgängige Passagierzahlen vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 854 Tausend Fluggästen 2,2 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um zwei Prozent auf 77,2 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,672 Milliarden im Vorjahresoktober auf 1,731 Milliarden Sitzplatzkilometer um 3,5 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um ein Prozent auf 1,337 Milliarden Sitzplatzkilometer. Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres 8,337 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent.