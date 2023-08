Aer Lingus verschiebt Airbus A330 und A350

Die irische Aer Lingus will die Lieferung ihrer ersten zwei Airbus A350 und drei A330 verschieben und geleaste A330 früher zurückgeben.

Die irische Aer Lingus will die Lieferung ihrer ersten zwei Airbus A350 und drei A330 verschieben und die geleasten A330 früher zurückgeben.

Durch die Reduktion der Kapazität will sie den Druck auf ihr Langstreckenangebot vermindern. Aer Lingus hatte 2007 sechs A330-300 und sechs A350 bestellt, zwei der Ersteren hat sie bereits erhalten. Die Dritte will die Airline im nächsten Jahr entgegennehmen, während sie mit Airbus vereinbart hat, die Lieferung der restlichen drei auf 2013 und 2014 zu verschieben. Ursprünglich hätten die Lieferung bis 2011 erfolgen sollen. Alle drei der verschobenen A330 Bestellungen könnten auch in A350 umgewandelt und später geliefert werden. Die sechs georderten A350-900 waren für 2014 geplant gewesen, zwei davon wurden aber bereits in die erste Hälfte 2015 verschoben, die restlichen noch weiter in die Zukunft. Aer Lingus will zwei ihrer geleasten A330 früher zurückgeben, die erste im Oktober, 18 Monate vor dem vorgesehenen Termin, die zweite im März 2010, 14 Monate früher. Mit der Lieferung der dritten A330 im April 2010 wird die Airline über acht Langstreckenflugzeuge verfügen, sieben davon werden auf solchen Routen zum Einsatz kommen, die Achte wird für die Joint Venture mit United Airlines auf der Strecke Madrid-Washington zur Verfügung gestellt.

Link: Aer Lingus

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Ryanair weiterhin mit Gewinn unterwegs. Innovative Kleinjets mit einem Triebwerk. Weiteres Feilschen um den F-22 Raptor. Senatoren wollen auch beim F-35 Programm den Rotstift ansetzen.